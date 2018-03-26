Новая дорожная разметка появится в Новофедоровском

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Обширную программу по благоустройству реализуют в апреле на территории Новофедоровского. Об этом 26 марта сообщили в администрации поселения.

— За апрель мы хотим очистить территорию Новофедоровского от засохшей листвы, обновить и восстановить газоны. Планируется провести замену цоколей — элементов осветительных приборов. Специалисты покрасят заборы и нанесут новую дорожную разметку, — рассказал заместитель главы администрации поселения Новофедоровское Сергей Молчанов

Он добавил, что будут очищены от грязи дорожные знаки.