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Новая дорожная разметка появится в Новофедоровском
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Новая дорожная разметка появится в Новофедоровском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Обширную программу по благоустройству реализуют в апреле на территории Новофедоровского. Об этом 26 марта сообщили в администрации поселения.
— За апрель мы хотим очистить территорию Новофедоровского от засохшей листвы, обновить и восстановить газоны. Планируется провести замену цоколей — элементов осветительных приборов. Специалисты покрасят заборы и нанесут новую дорожную разметку, — рассказал заместитель главы администрации поселения Новофедоровское Сергей Молчанов.
Он добавил, что будут очищены от грязи дорожные знаки.
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