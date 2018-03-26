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Месячник по благоустройству стартует в Вороновском в апреле
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Месячник по благоустройству стартует в Вороновском в апреле 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ежегодный месячник по благоустройству территории 1 апреля начнется в поселении Вороновское. На данный момент сотрудники местной администрации утвердили план работ, который будет реализован в рамках программы.
— В начале месяца группа специалистов проведут осмотр деревень и определят точное количество деревьев, которые будут подлежать кронированию или обрезке. В рамках месячника в порядок приведут и дорожную сеть, — сообщили сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Вороновское.
Отметим, что на территории деревень организуют вывоз мусора. Все работы в рамках месячника по благоустройству планируют завершить к концу апреля.
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