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Пес Крендель из приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет добрые руки
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Пес Крендель из приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет добрые руки 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Пес Крендель, подопечный приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине, ищет семью опытных собачников, которая заберет его к себе. Кренделю шесть лет, он привит и кастрирован. Об этом рассказал один из волонтеров приюта.
— Крендель хорошо ходит на поводке, не проявляет агрессии по отношению к другим животным, — сообщил волонтер. — Пес умный и активный, но у него независимый характер: он может махать хвостом и ластиться, а может обидеться и уйти. Для такого пса нужна семья опытных собачников, которая подберет правильный ключ к его большому сердцу.
Чтобы познакомиться с Кренделем, необходимо связаться с волонтерами приюта «Ласковый зверь» по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (905) 515-90-18 (Валерия) и назначить встречу. (мю)
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