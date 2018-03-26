Пес Крендель из приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет добрые руки

Пес Крендель, подопечный приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине, ищет семью опытных собачников, которая заберет его к себе. Кренделю шесть лет, он привит и кастрирован. Об этом рассказал один из волонтеров приюта.

— Крендель хорошо ходит на поводке, не проявляет агрессии по отношению к другим животным, — сообщил волонтер. — Пес умный и активный, но у него независимый характер: он может махать хвостом и ластиться, а может обидеться и уйти. Для такого пса нужна семья опытных собачников, которая подберет правильный ключ к его большому сердцу.

Чтобы познакомиться с Кренделем, необходимо связаться с волонтерами приюта «Ласковый зверь» по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (905) 515-90-18 (Валерия) и назначить встречу. (мю)