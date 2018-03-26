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В Оренбуржье число работников культуры сократилась почти на 300 человек
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В Оренбуржье число работников культуры сократилась почти на 300 человек 

ProOren 57 минут назад
Фото: ProOren
По данным на январь-февраль 2018 года численность работников культурной сферы в Оренбургской области сократилась на 100 человек. Об этом заявил в понедельник, 26 марта, губернатор области Юрий Берг на региональном координационном совете по культуре. По данным на 2017 год, сокращены были 177 человек. По словам губернатора, речь идет не о физических лицах, падает среднесписочная численность.
Юрий Берг:
«Кадровый потенциал оренбургской культуры надо сохранять и постоянно наращивать. Коллеги, еще в 2016 году в ежегодном докладе я однозначно высказался о недопустимости сокращений. Тем не менее, в 2017 году количество работников культуры уменьшилось на 177 единиц. Речь не о физических лицах — падает среднесписочная численность. Кроме того, половина работников культуры работают на неполных ставках. И процесс перевода людей на меньшие ставки в муниципальных образованиях не прекращается до сих пор. За 2 месяца текущего года численность работников снизилась ещё на 100 единиц».
Глава региона дал поручение областному Минкульту разработать и утвердить штатные нормативы для всех типов учреждений культуры. По словам Юрия Берга, это должно помочь «пресечь самодеятельность в таком серьезном вопросе».
Кроме того он заявил, что в этом году зарплата в сфере культуры по области должна составить 26,5 тыс. рублей. По сообщению правительства, на эти цели из областного бюджета выделено 272 млн рублей. Предполагается, что на 1 марта 2018 года этот показатель достигнет уровня в 27 тысяч рублей.
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