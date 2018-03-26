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Число посетителей тамбовских учреждений культуры в 2017 г выросло на 6,3%
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Число посетителей тамбовских учреждений культуры в 2017 г выросло на 6,3% 

РИА Новости 1 час назад
ТАМБОВ, 26 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года учреждения культуры Тамбовской области приняли почти 12 миллионов посетителей, что на 6,3% больше, чем в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в 2016 году учреждения сферы культуры посетили 11,1 миллиона жителей региона, а в 2017 — 11,8 миллиона, из них 4,4 миллиона детей. Он добавил, что за прошедший год в регионе прошло почти 173 тысячи художественно-творческих, научных, информационных, просветительских мероприятий, что на 4,2% больше, чем в 2016 году.
right"Политика губернатора Александра Никитина направлена на сохранение и развитие культурного наследия, приобщение каждого жителя к культурным ценностям. Тамбовская область занимает второе место в рейтинге регионов ЦФО и третье место по России по количеству детей, получающих дополнительное художественное образование. Фонды музеев, библиотек и архивов области ежегодно пополняются. Совокупный фонд сейчас насчитывает 13 миллионов единиц документов и музейных предметов", — сказал представитель пресс-службы.
По словам собеседника агентства, на сегодняшний день почти 17,5 тысячи детей в регионе осваивают дополнительные программы в области искусств. В прошлом году в 264 областных учреждениях культуры проведены различные ремонтные работы, добавил собеседник агентства.
"В Котовске и Моршанске были открыты новые кинозалы. Девять сельских домов культуры были отремонтированы, а еще 18 — получили современную технику и оборудование", — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что планомерная работа по развитию культурно-образовательной отрасли позволила Тамбовской области занять первое место в стране по темпам развития культуры — соответствующий сертификат регион получил от федерального Министерства культуры.
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