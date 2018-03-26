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Следователи Волгограда проверят законность задержания журналистов 28 января
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Следователи Волгограда проверят законность задержания журналистов 28 января 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде следователи организовали проверку по факту задержания 28 января журналистов в центре города. Сотрудникам следственного отдела по Центральному району предстоит выяснить обоснованность и законность действий полицейских, которые, невзирая на предъявленные удостовоения, во время незаконного шествия сторонников Алексея Навального отправили представителей волгоградских изданий в автозак.
— Следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области проводится проверка по вопросу законности действий полиции и задержания лиц из числа журналистов, — сообщили V1.ru в в следственном управлении.
По данным следственных органов, проверка организована на основе поступившего обращения. Кто является автором жалобы, уточнять в управлении не стали.
В начале марта V1.ru уже сообщал о том, что инцидентом с задержанием журналистов на улице Комсомольской занялась прокуратура Центрального района. Тогда в пресс-службе надзороного органа сказали, что прокурорам предстоить проверить поступившую к ним жалобу на предмет содержания и доводов.
28 января в Волгограде одновременно с другими городами России прошла забастовка избирателей, организатором которой стал местный штаб Алексея Навального. Митинг, как и шествие после него, были несогласованными. Поэтому на улице Комсомольской полиция после нескольких предупреждений приступила к задержанию участников. В числе полусотни человек, доставленных в Центральное РОВД, оказались и волгоградские журналисты — главный редактор и фотограф V1.ru, а также сотрудникb редакций «Новости Волгограда», «Федерал Пресс», «Волжский.ру» и оператор информагенства «Высота 102». Журналистов больше часа катали по центру Волгограда, после чего отвезли в отделение.
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