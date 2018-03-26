Следователи Волгограда проверят законность задержания журналистов 28 января

Волгограде следователи организовали проверку по факту задержания 28 января журналистов в центре города. Сотрудникам следственного отдела по Центральному району предстоит выяснить обоснованность и законность действий полицейских, которые, невзирая на предъявленные удостовоения, во время незаконного шествия сторонников Алексея Навального отправили представителей волгоградских изданий в автозак.

По данным следственных органов, проверка организована на основе поступившего обращения. Кто является автором жалобы, уточнять в управлении не стали.

В начале марта V1.ru уже сообщал о том, что инцидентом с задержанием журналистов на улице Комсомольской занялась прокуратура Центрального района. Тогда в пресс-службе надзороного органа сказали, что прокурорам предстоить проверить поступившую к ним жалобу на предмет содержания и доводов.