СК Ульяновска возбудил уголовное дело после введения пациентке формалина

15 марта после плановой хирургической лапараскопической операции один из медработников стационара ошибочно ввел в организм 28-летней пациентки формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение. http://fedpress.ru/news/73/incidents/1993242

Позже девушку транспортировали на лечение в Москву . Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. http://fedpress.ru/news/73/incidents/1995386

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, изъята соответствующая медицинская документация, назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: sledcom.ru