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СК Ульяновска возбудил уголовное дело после введения пациентке формалина
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СК Ульяновска возбудил уголовное дело после введения пациентке формалина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
15 марта после плановой хирургической лапараскопической операции один из медработников стационара ошибочно ввел в организм 28-летней пациентки формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение. http://fedpress.ru/news/73/incidents/1993242
Позже девушку транспортировали на лечение в Москву. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. http://fedpress.ru/news/73/incidents/1995386
На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, изъята соответствующая медицинская документация, назначены необходимые экспертные исследования.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: sledcom.ru
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