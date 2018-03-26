1,2 млн рублей потратит Нижегородская область на рекламу ЧМ-2018 в интернете и на телевидении

Об сообщается на портале госзакупок.

Рекламную кампанию на телевидении и в интернете планируется заказывать у единственного поставщика.

Запуск рекламно-информационной кампании позволит повысить уровень узнаваемости Нижнего Новгорода как одного из городов-организаторов ЧМ-2018 и сформировать имидж современного города с древними традициями, а также международного культурного, научно-инновационного центра с передовыми технологиями.

Стоимость социальной рекламы ЧМ-2018 на телевидении составила 806,2 млн рублей. Согласно условиям договора, реклама на телевидении должна охватить не менее 70% целевых групп. Рекламные материалы будут размещать в виде рекламных роликов и форме «бегущей строки». Кроме классической и социальной рекламы на возмездной основе, планируется транслировать спонсорские рекламные ролики и заставки.

Цена контракта по размещению рекламы в интернете составляет 399,9 млн рублей. Рекламные материалы в глобальной сети необходимо будет разместить в виде неподвижных баннеров на сайтах, а также показа рекламных роликов.

Заказчиком рекламных услуг является «Государственное автономное учреждение Нижегородской области „Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий“.