В Ижевске на передержке для животных отравили всех собак

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске отравили всех собак, которые находились в месте для передержки животных. Как сообщила на своей странице ВКонтакте волонтер Валентина Мартынова, три собаки погибли, еще трое находятся на лечении.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта.

«Когда мы приехали на место, сказать, что мы были в шоке — ничего не сказать. Две собаки были уже мертвы, две бились в судорогах… Пока грузили двух собак в машину, чтобы увезти в клинику, начался АД… Другие собаки одна за другой начали скулить и биться в конвульсиях. До 5 утра собак возили в Ветсервис, капали, промывали желудок. В итоге 3 собаки погибло, 3 собаки находятся на стационарном лечении в Калипсо и Ветсервисе», — написала Валентина Мартынова.

Ветеринары диагностировали отравление изониозидом.

«Днем найдены сардельки и сосиски, внутри которых был белый порошок. Эти продукты, а также рвотные массы будут направлены на химическое исследование. Также у собак взята кровь на исследование на наличии изониозида, будут исследованы в клинике Инвитро (3700руб). Трупы собак будут направлены на вскрытие в УВДЦ (стоимость исследования одного трупа около 2000руб). Написано заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД по Ижевску информацией о случившемся пока не располагает.

Волонтерам требуется финансовая помощь, чтобы спасти животных.

Реквизиты карты, на которую можно перечислять средства указаны в прикрепленном ниже документе.