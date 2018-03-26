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В Ижевске на передержке для животных отравили всех собак
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В Ижевске на передержке для животных отравили всех собак 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отравили всех собак, которые находились в месте для передержки животных. Как сообщила на своей странице ВКонтакте волонтер Валентина Мартынова, три собаки погибли, еще трое находятся на лечении.
Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта.
«Когда мы приехали на место, сказать, что мы были в шоке — ничего не сказать. Две собаки были уже мертвы, две бились в судорогах… Пока грузили двух собак в машину, чтобы увезти в клинику, начался АД… Другие собаки одна за другой начали скулить и биться в конвульсиях. До 5 утра собак возили в Ветсервис, капали, промывали желудок. В итоге 3 собаки погибло, 3 собаки находятся на стационарном лечении в Калипсо и Ветсервисе», — написала Валентина Мартынова.
Ветеринары диагностировали отравление изониозидом.
«Днем найдены сардельки и сосиски, внутри которых был белый порошок. Эти продукты, а также рвотные массы будут направлены на химическое исследование. Также у собак взята кровь на исследование на наличии изониозида, будут исследованы в клинике Инвитро (3700руб). Трупы собак будут направлены на вскрытие в УВДЦ (стоимость исследования одного трупа около 2000руб). Написано заявление в полицию», — говорится в сообщении.
Пресс-служба МВД по Ижевску информацией о случившемся пока не располагает.
Волонтерам требуется финансовая помощь, чтобы спасти животных.
Реквизиты карты, на которую можно перечислять средства указаны в прикрепленном ниже документе.
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