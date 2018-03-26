ИКОМОС пожаловался президенту Финляндии на реставрацию «Монрепо»

Противники существующей концепции реставрации парка «Монрепо» обратились за помощью к финскому президенту Саули Ниинисте. В частности, члены ИКОМОС, которые не так давно со скандалом посетили единственный в России скально-пейзажный парк, написали письмо с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с «Монрепо».

Как пишет «Коммерсант», члены совета петербургского регионального отделения Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) направили письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте с просьбой вмешаться в ситуацию с парком «Монрепо». Градозащитники крайне недовольны нынешней концепцией реставрации парка, из-за которой была допущена вырубка тысяч старых деревьев, а теперь под угрозой полного разбора оказались исторические здания.

Председатель совета ИКОМОС в Петербурге Сергей Горбатенко рассказал «Коммерсанту», что обратиться за помощью к президенту Финляндии они решили потому, что в России не нашли единомышленников. Помимо членов ИКОМОС под письмом подписались также реставраторы, архитекторы, краеведы и историки: всего более 60 человек.

По словам Горбатенко, к концепции реставрации парка у ИКОМОС есть три основных претензии: вырубка здоровых деревьев, которая уже завершена, перепланировка парка и неправильный подход к реставрации усадьбы Николаи и библиотечного флигеля, которые являются памятниками архитектуры конца XVIII века.

Директор выборгского музея-заповедника Владимир Цой поделился с ivbg.ru своими мыслями об этом и заявил, что кто-то пытается «словить хайп» на всей этой истории с реставрацией «Монрепо».

Ранее ivbg.ru, освещая пресс-конференцию компании-подрядчика, ответственной за ремонтные работы в «Монрепо», сообщал, что реставрация единственного в России скально-пейзажного парка должна полностью завершиться уже в 2019 году.