#скидочки | 26 марта

Focos (Бесплатно) | Jelly Copter (Бесплатно) | Snow Off Road (Бесплатно) Ежедневно мы вручную отбираем для вас лучшие предложения из App Store, которые становятся бесплатными или распространяются с большой скидкой. Каждый день новые и лучшие приложения для ваших iPhone, iPad или Mac. Еще больше свежих и аппетитных скидочек вы можете найти на специальном канале AppleInsider.ru в Telegram!

Focos Это бесплатное приложение настоятельно рекомендуется к установке владельцам iPhone с двойной камерой. Оно позволит еще больше приблизить ваши снимки по качеству к произведениям, создаваемым с помощью зеркальных фотоаппаратов.

Название: Focos

Цена: Бесплатно (Новинка)

Совместимость: Для iPhone

Ссылка: Установить Jelly Copter Эту новую игрушку можно назвать Flappy Bird здорового человека, потому что при сохранении механики незабвенной залипалки она хотя бы выглядит пристойно. Хотите вспомнить времена, когда вам хотелось раздолбать iPhone о стену? Вперед в App Store!

Название: Jelly Copter

Цена: Бесплатно (Новинка)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить Snow Off Road Симпатичная игра для любителей гонок на внедорожных автомобилях. На этот раз вам предстоит покорять заснеженные холмы, сидя за рулем полноприводного железного друга.

Название: Snow Off Road

Цена: Бесплатно (75 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить Web-приложение #скидочки Вместе с новым дизайном мы подготовили для вас специальный раздел на сайте, в которым вы можете в режиме реального времени отслеживать самые лучшие скидки в App Store. Это те самые скидки, которые мы отбираем для вас ежедневно вручную. Добавьте закладку в браузере на наше web-приложение на своем компьютере или на рабочий стол в мобильном устройстве — и вы точно ничего не пропустите. Это просто и очень удобно.

Название: Скидочки

Цена: Бесплатно

Совместимость: Универсальное web-приложение

Ссылка: Установить AppleInsider_sale Специальный Telegram-канал, где вы будете видеть лучшие новинки и приложения, которые продаются со значительной скидкой или вовсе стали бесплатны на некоторое время в App Store. Никакой автоматики, а только ручной отбор редакторами нашего сайта. Так как большинство скидок имеют временное ограничение, мы крайне рекомендуем не отключать push-уведомления канала. Мы обещаем, что канал будет использован только по назначению и спустя какое-то время вы не сможете отказаться от его использования, ведь с помощью него вы будете не только в курсе лучших предложений в App Store, но и сможете значительно сэкономить на покупках. Теперь вы будете получать уведомления о скидках, как это было прежде в нашем приложении AppleInsider.ru. Разумеется, для вас это абсолютно бесплатно.

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Цена: Бесплатно (Новинка)

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