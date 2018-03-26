Ревизия оборудования, приобретенного для фестиваля «Голос ремесел», началась в Вологде

Шатры, палатки и скамейки, а также другое оборудование для проведения ремесленного фестиваля закупались Центром ремесел «Резной Палисад» в течение четырех лет. Из городского бюджета в общей сложности на фестиваль было выделено 34 миллиона рублей. О том, как проходит процедура инвентаризации и что за ней последует, журналистам рассказал сегодня заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа

Напомним, проверку имущества муниципального учреждения инициировал Мэр Вологды Сергей Воропанов . Решение было продиктовано необоснованной сметой расходов на организацию фестиваля на этот год, которую проанализировали члены общественной комиссии по госзакупкам. В результате смета была урезана вдвое, с шести до трех миллионов рублей, и приравнена к расходам, запланированным на проведение Дня города.

Инвентаризационной комиссии предстоит сверить фактическое наличие закупленного оборудования со сметами расходов, проверить правильность оформления товаров, наличие инвентарных номеров, установить степень износа оборудования. Ревизия станет шагом на пути к реорганизации муниципальных учреждений.

«Это абсолютно нормальный процесс, когда речь идет о реорганизации двух учреждений. Чтобы передать имущество ДК «Речник», который мы будем объединять с Центром ремесел «Резной Палисад», нужно для начала определить, что входит в его состав. Инвентаризацию нужно провести так, чтобы не было необходимости возвращаться к этому процессу, ведь руководитель учреждения, на баланс которого оно будет поставлено, подпишет акты приема-передачи. Плановая дата передачи — 5 апреля, но юридически процесс может занять чуть больше времени», — пояснил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

После завершения ревизии имущество перераспределят — для организации ремесленного фестиваля часть его передадут Дирекции концертно-зрелищных мероприятий и праздников, для работы с детьми и обучения их ремеслу — Дому культуры. В случае если ревизоры имущества не досчитаются, результаты инвентаризации передадут следственным органам.

Еще одной задачей при реорганизации учреждений станет сохранение кадров «Резного Палисада». Всем специалистам, которые имели непосредственное отношение к работе с мастерами и ремесленниками, будут предложены рабочие места. А мероприятия, которые проводились учреждением — выставки и семинары, продолжатся. Возможно, для их проведения задействуют дополнительные площадки, в качестве одного из вариантов рассматривается Губернаторский колледж народных промыслов, где занимаются возрождением исчезающих промыслов и ремесел.

Городские власти активизировали сотрудничество с региональным Департаментом культуры, чтобы обеспечить высокий уровень проведения всех календарных культурных мероприятий Вологды. День города, Ганзейские дни и ремесленный фестиваль в этом году пройдут одновременно — с 28 июня по 1 июля.