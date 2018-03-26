Nokia анонсировала новый полностью облачный контроллер

Nokia анонсировала новый полностью облачный контроллер Enterprise Session Border Controller (eSBC), предоставляющий корпоративным заказчикам безопасные сервисы самого высокого качества для передачи голоса и видео по IP-каналам.

Предприятия, которые пытаются модернизировать устаревшие коммуникационные сети и переходить от УАТС (IP PBX) к системам унифицированных коммуникаций и решениям «унифицированные коммуникации как услуга» (UCaaS), сталкиваются с рядом проблем, связанных с необходимостью поддерживать высокое качество аудио— и видеосвязи, подключаться к существующим массивам традиционной инфраструктуры и защищать сети от кибератак.

По отношению к корпоративным коммуникационным приложениям программное обеспечение Nokia eSBC отражает кибератаки, оптимизирует использование полосы пропускания и блокирует попытки несанкционированного доступа. Кроме того, Nokia eSBC непрерывно поддерживает высокое качество передачи голоса и видео по IP-каналам и использует средства управления доступом для предотвращения перегрузки сети, а также для упрощения и оптимизации коммуникационных маршрутов.

Решение Nokia eSBC основано на технологии, отвечающей самым строгим требованиям крупнейших мировых операторов. Оно позволяет предприятиям экономично контролировать и защищать медийные и сигнальные потоки трафика, пересекающие периметр сети.

Это облачное программное решение работает со всеми популярными гипервизорами, предоставляет корпоративным заказчикам новейшие функции и возможности, а также позволяет им оплачивать только то, чем они реально пользуются, то есть сокращает и капитальные, и текущие расходы.

Данное решение легко подключается ко всем типам УАТС, решениям «голос поверх IP» (VoIP), колл-центрам и системам унифицированных коммуникаций.