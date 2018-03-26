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Песков прокомментировал решение ряда стран о высылке российских дипломатов
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Песков прокомментировал решение ряда стран о высылке российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПЕСКОВ О РЕШЕНИИ РЯДА СТРАН ВЫСЛАТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ: БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРИНЦИПУ ВЗАИМНОСТИ
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