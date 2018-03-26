На встрече с главой управы Восточного Дегунина обсудят проведение мероприятий ко Дню Победы

В третью среду месяца, 18 апреля, состоится традиционная встреча главы управы Восточного Дегунина Виктора Коля с жителями района. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северного округа.

«Тема встречи: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в материале пресс-службы.

Все присутствующие получат возможность задать главе управы актуальные вопросы. Жалобы будут рассмотрены в оперативном режиме или переданы на контроль.

Жителей Восточного Дегунина будут ждать к 19.00 в здании управы. Напоминаем, управа располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)