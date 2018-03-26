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Костромич не поверил, что любимая подарит ему подарок, и достал нож
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Костромич не поверил, что любимая подарит ему подарок, и достал нож 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Житель Галичского района не поверил, что любимая может подарить ему подарок, узнал KOSTROMA.TODAY. А он так хотел, чтобы она порадовала его каким-то презентом.
По версии органов предварительного расследования, 23 февраля этого года житель Галичского района вместе со своей любимой отмечал праздник. Во время романтического ужина он поинтересовался у дамы, подарит ли она ему подарок. Женщина ответила, что обязательно подарит.
Но галичанин почему-то не поверил ее словам и приставил к шее женщины нож. Он заявил, что убьет ее за пустые слова.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, во время предварительного расследования женщина сказала, что хочет помириться с любимым.
Тем не менее, мужчина уже не первый раз ведет себя с ней подобным образом. Против него возбуждали уголовные дела, но потом прекращали их, потому что любимая его прощала.
В этот раз уголовное дело передали в суд.
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