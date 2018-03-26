Костромич не поверил, что любимая подарит ему подарок, и достал нож

Житель Галичского района не поверил, что любимая может подарить ему подарок, узнал KOSTROMA.TODAY. А он так хотел, чтобы она порадовала его каким-то презентом.

По версии органов предварительного расследования, 23 февраля этого года житель Галичского района вместе со своей любимой отмечал праздник. Во время романтического ужина он поинтересовался у дамы, подарит ли она ему подарок. Женщина ответила, что обязательно подарит.

Но галичанин почему-то не поверил ее словам и приставил к шее женщины нож. Он заявил, что убьет ее за пустые слова.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, во время предварительного расследования женщина сказала, что хочет помириться с любимым.

Тем не менее, мужчина уже не первый раз ведет себя с ней подобным образом. Против него возбуждали уголовные дела, но потом прекращали их, потому что любимая его прощала.

В этот раз уголовное дело передали в суд.