Число домов с несколькими интернет‑провайдерами выросло в Подмосковье до 87% 

В многоквартирных домах Подмосковья увеличивается количество доступных интернет-провайдеров, уже 87% зданий есть по два-три поставщика, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«По состоянию на конец марта в Подмосковье уже более 47 тысяч многоквартирных домов (87% от общего количества МКД) имеют двух и более поставщиков интернет-услуг», — сказал Пестов.
При этом еще в 2016 году конкуренция интернет-провайдеров была обеспечена лишь в 70% многоквартирных домов.
По словам зампреда, работа по обеспечению присутствия в многоквартирных домах нескольких компаний, предоставляющих услуги доступа в интернет, проводится в соответствии с поручением губернатора Московской области.
«Кроме того, в текущем году поставлена задача увеличить минимальное количество доступных интернет-провайдеров с двух до трех. Такая конкуренция способствует формированию выгодных для населения тарифов и повышению качества оказываемых услуг. Это выгодно в первую очередь жителям», — подчеркнул Пестов.