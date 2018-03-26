Число домов с несколькими интернет‑провайдерами выросло в Подмосковье до 87%

«По состоянию на конец марта в Подмосковье уже более 47 тысяч многоквартирных домов (87% от общего количества МКД) имеют двух и более поставщиков интернет-услуг», — сказал Пестов.

При этом еще в 2016 году конкуренция интернет-провайдеров была обеспечена лишь в 70% многоквартирных домов.

По словам зампреда, работа по обеспечению присутствия в многоквартирных домах нескольких компаний, предоставляющих услуги доступа в интернет, проводится в соответствии с поручением губернатора Московской области.

«Кроме того, в текущем году поставлена задача увеличить минимальное количество доступных интернет-провайдеров с двух до трех. Такая конкуренция способствует формированию выгодных для населения тарифов и повышению качества оказываемых услуг. Это выгодно в первую очередь жителям», — подчеркнул Пестов.