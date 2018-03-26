Регина Тодоренко лишилась работы из-за татуировок

Известная телеведущая Регина Тодаренко в своем блоге рассказала о том, что когда-то потеряла работу из-за татуировках на теле.

Как говорит девушка, однажды ее почти утвердили на роль в фильме, но в последнюю очередь режиссер дал отрицательный ответ:

«Регин, вы нам очень нравитесь, но каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашиваться ваши татуировки». Бывшая ведущая проекта «Орел и Решка» призналась, что все равно любит свои рисунки на теле и не готова их исправлять. В заключении Регина дала совет своим читателям:

«В общем, помните, что легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время. Всегда думайте наперёд».

А вы как относитесь к татуировкам?;