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Регина Тодоренко лишилась работы из-за татуировок
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Регина Тодоренко лишилась работы из-за татуировок 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Известная телеведущая Регина Тодаренко в своем блоге рассказала о том, что когда-то потеряла работу из-за татуировках на теле.
Как говорит девушка, однажды ее почти утвердили на роль в фильме, но в последнюю очередь режиссер дал отрицательный ответ:
«Регин, вы нам очень нравитесь, но каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашиваться ваши татуировки». Бывшая ведущая проекта «Орел и Решка» призналась, что все равно любит свои рисунки на теле и не готова их исправлять. В заключении Регина дала совет своим читателям:
«В общем, помните, что легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время. Всегда думайте наперёд».
А вы как относитесь к татуировкам?;
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