Закрытый лабиринт 

Торгово-развлекательный центр в российском городе — это словно Ноев ковчег в беспокойном море. В случае со сгоревшим в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» тем более Ноев ковчег — учитывая 200 животных из контактного зоопарка. «Передай маме, что я её любила»Первоначально, когда не было известно о десятках погибших людей, сочувствующие чаще вспоминали именно о погибших животных и птицах. На третьем этаже «Зимней вишни» жили песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи, мини пиги, волнистые попугаи, шиншиллы… После воскресного пожара реклама этого торгово-развлекательного центра выглядит зловеще. Людям обещали и до сих пор ещё обещают «развлекательные мероприятия, весёлые детские дни рождения и праздники для всей семьи». Утверждают, что они «подарят детям и взрослым незабываемые минуты радости». Ни в одном фильме ужасов, в том числе и в кинотеатре «Зимней вишни», нельзя было увидеть того, что случилось в это весеннее воскресение, совпавшее со школьными каникулами. Уроки назавтра учить не надо. Можно целым классом съездить в областной город — посмотреть на ушастых ежей и увидеть новый мультфильм. …И вот мы сидим воскресным вечером 25 марта 2018 года на другом конце страны, в тысячах километров от незатухающего сибирского пожара, и читаем, возможно, последние слова девочки Вики, которая не могла выйти из кинозала и, задыхаясь от дыма и ужаса, звонила тёте: «Я дышать не могу. Передай маме, что я её любила. Передай всем, что я их любила». Эти слова надо навечно выбить на чём-то несгораемом, чтобы они напоминали всем взрослым о том, что есть настоящая любовь и настоящая смерть. Они не игрушечные. Мы сидим на другом конце страны и тоже задыхаемся (от жалости к погибшим и их родным, от бессильного гнева к тем, кто до этого довёл). Люди, которых считают влиятельными, слишком много обещают, в том числе «незабываемые минуты радости». А потом происходит пожар. Или ещё что-нибудь. Сигнализация не срабатывает. Запасные выходы закрыты. В общем, выхода нет. Огонь в Кемерово ещё не успели потушить, а главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России уже сообщает: «Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как это объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул». Надзорные каникулы трагически совпали со школьными каникулами. Это порочный круг. Ведь надзорные каникулы объявили из-за коррупции, чтобы «не кошмарили бизнес». И получается, что вы либо проводите проверку и мешаете развивать «малый бизнес», либо готовите почву для «внезапного пожара». Третьего будто бы не дано. Пока порочный круг не разомкнут, выбор будет ничтожно мал. «Для самых отважных ребят»Торгово-развлекательный центр в российском городе — это что-то вроде оазиса. В Кемерово он находится на проспекте Ленина. Вокруг может быть чёрт-те что, но внутри — какой-то другой почти сказочный мир, как бы прообраз будущего благополучия. Да, оно слегка синтетическое, но зато светлое, теплое, временами весёлое. До поры до времени. Магазин «Линии любви», фитнес-клуб, боулинг, бильярд, сауны…Детский развлекательный центр находился высоко — на 4 этаже. Детский клуб «Вишенки», Школа юных поварят, Активити парк «Круча» со скалодромом, батутами, верёвочной трассой, лабиринтом, батальным центром, автодромом и прочими развлечениями. В Торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». zimvishna.ruНо вдруг в одно мгновение в лабиринт, причём в лабиринт без выхода, превращается всё вокруг. Окон нет. Двери заблокированы. Над людьми проводят словно бы химические опыты на выживаемость. На 25 марта афиша торгово-развлекательного центра (бывший кондитерский комбинат) обещала детям «Мега Квест с настоящим динозавром для самых отважных ребят». Впрочем, может быть, кондитерский комбинат и не бывший, потому что владельцы комбината («КДВ групп») не опровергают того, что являются настоящими владельцами «Зимней вишни». Такие торгово-развлекательные центры создают иллюзию «нормальной жизни» — какой её видят миллионы людей. На сайте ТРЦ «Зимняя вишня» сотни фотографий. Мальчишка, раскинув руки, скачет на батуте. Юный поварёнок в красном колпаке сосредоточено лепит пирожное. Десяток мальчишек сидят за столом и усердно выпиливают лобзиком. Девочки с разноцветными обручами зажигательно танцуют на фоне баннера «Зимняя вишня». Полуторагодовалый малыш разглядывает живых индюшек в клетке. Детям показывают фокусы на фоне баннера фильма «Малыш на драйве» с фотографией Кевина Спейси. Юные скалолазы карабкаются наверх. Хочется думать, что всех их в этот день и час в «Зимней вишне» не было. Но точно известно, что там находился целый класс — 5-а посёлка Трещевский — 12 человек. Они пропали. В Торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». zimvishna.ruСледственный комитет объявил, что систему оповещения при получении сигнала о пожаре в «Зимней вишне» отключил сотрудник частного охранного предприятия. Следственный комитет — не та организация, которой можно безоговорочно верить. Но если это действительно так, то вряд ли он сделал это по собственной воле. Скорее его, его так проинструктировали. Вот сообщение от 17 февраля 2018 года: «Кемеровчане на три часа застряли в лифте в „Зимней вишне“». Похоже, эта трагедия — вещь рукотворная. Как и большинство российских трагедий последних лет. Что-то недоделали, на чём-то сэкономили. А сигнализацию отключили, чтобы избежать паники. Мало ли что задымилось? Не первый раз. Дескать, без паники, всё под контролем. Постоянные посетители рассказывают, что из-за технических неполадок в конце февраля 2018 года в течение недели «свет в „Зимней Вишне“ вырубался несколько раз» (будто бы из-за перегрузки сети). Пишут, что «на прошлой неделе там уже было задымление», а прошлой осенью ТРЦ вообще два дня не работал — из-за отсутствия электричества. Хотя предполагаемые владельцы, конечно же, предпочитают говорить о поджоге. Фото: ТАССВ любом случае, массовой гибели можно было избежать. Это не внезапное стихийное бедствие. Здесь соединилось всё и сразу: безнаказанность, доверчивость, беспомощность, корысть, глупость… Всего этого много по обе стороны Уральских гор. На официальном сайте zimvishna.ru кеморовчанам до сих пор предлагают прийти по адресу Ленина, 35 и «отдохнуть от повседневной суеты». ***На 31 марта в «Зимней вишне» должны были показать спектакль «Салки» («Ловим преступника вместе с комиссаром»). Надо ли говорить, что преступников следует ловить в другом месте?