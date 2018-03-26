#зверьеивечер

Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер. Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.

Евгений Гребенев: Это Барсик, кот — сам по себе кот: спит и валяется где вздумается. Через пару недель ему исполняется 19 лет, а он все так же служит и лазает по верхам.

ХВОСТАТЫЕ НОВОСТИ

Запахло весной

Обитатели Московского зоопарка почувствовали весну и заметно активизировались. По словам заведующей лекционно-экскурсионным сектором зоопарка Елены Лысогорской, животные и птицы в первую очередь ориентируются на продолжительность светового дня, а не на температуру воздуха Активнее всех ведут себя водоплавающие птицы. Утки, гуси и лебеди уже начали вовсю летать. Волки и зайцы линяют. Леопарды гуляют по снегу, а манул наблюдает за происходящим с крыши своего укрытия. А вот медведи из спячки пока выходить не спешат.

В своих берлогах на территории зоопарка находятся два бурых и один гималайский медведь. Они, по мнению специалистов, проснутся не раньше, чем сойдет снег.

— Скорее всего, это произойдет ближе к середине апреля, — пояснила Лысогорская.

Дождалась спасателей

В прошедшие выходные столичные спасатели вытащили на берег собаку, которая тонула в Яузе в центре Москвы

— Спасательная операция завершена. Животное сняли с островка и доставили на берег, пес не пострадал, — сообщил «Вечерке» сотрудник экстренных служб.

На спасение собаки потребовалось несколько часов.

Долгое время специалистам не удавалось добраться до животного, сама собака смогла доплыть до островка посреди воды, где грелась на солнце, дожидаясь подмоги.

Утиные бега

В сети появилась видеозапись, на которой сотни уток перебегают дорогу, мешая мотоциклистам проехать. Ролик можно увидеть на YouTube.

Забавный инцидент произошел около одной из деревень Вьетнама . Видно, что недовольные мотоциклисты сигналят уточкам, но они не останавливаются и бесстрашно продолжают бежать через проезжую часть.

Некоторые зрители ролика решили посчитать птиц, но точное количество так и осталось неизвестным — один из пользователей насчитал 956 уток, а другой — 978.