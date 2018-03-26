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Зеленоградок приглашают на бесплатное обследование и консультации гинекологов
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Зеленоградок приглашают на бесплатное обследование и консультации гинекологов 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
ГКБ имени Кончаловского открыла запись на акцию, которая пройдет 7 апреля в 3-м отделении женской консультации в 14-м микрорайоне Зеленограда. В рамках Дня открытых дверей женщины смогут проверить свое здоровье и проконсультироваться со специалистами.
Посетительницам отделения в корпусе 1460 предложат бесплатно пройти цитологическое обследование, расширенную кольпоскопию, сдать мазок на флору и сделать УЗИ органов малого таза. По вопросам женского здоровья можно будет получить консультацию акушера-гинеколога. Всем желающим поучаствовать в этой акции необходимо предварительно записаться по телефону 8 (499) 717-60-01. В горбольнице уточнили, что на каждый вид исследования и на консультацию требуется отдельная запись.
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