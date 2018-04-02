Под налоговую амнистию уже попали более 420 тысяч граждан

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в рамках налоговой амнистии ФНС предложила службе судебных приставов списать долги россиян уже на 750 миллионов рублей. Об этом он рассказал в Измайловском районном суде Москвы во время презентации проекта электронного взаимодействия между столичными судами и судебными приставами.

По его словам, на данный момент в службу судебных приставов поступило порядка 420 тысяч уведомлений от налоговых органов по списанию этих налогов. Речь о долгам по имущественным налогам физических лиц, образовавшимся до 1 января 2015 года. Но, как подчеркнул Дмитрий Аристов, работа только началась.

"Основной массив документов, я думаю, пойдет в ближайшее время, — добавил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС . — Сколько таких документов у нас будет, я не могу сказать. Мы работаем исключительно по уведомлениям ФНС".