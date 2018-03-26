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ФНС рассказала, по какой форме нужно сдать годовой расчет 6-НДФЛ
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ФНС рассказала, по какой форме нужно сдать годовой расчет 6-НДФЛ 

Время бухгалтера 1 час назад
Приказом от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@ фискалы внесли коррективы форму 6-НДФЛ. В данном документе прописано, что коррективы начинают действовать со сдачи годового НДФЛ-отчета, но ранее чем через 2 месяца после опубликования приказа. Учитывая дату публикации нормативного документа (25.01.2018), налоговики разрешили компаниям сдавать отчетность как по обновленному бланку, так и по форме в старой редакции.
При этом ФНС пояснила, что НК РФ не дает возможность инспекторам отказывать в приеме отчетности, если она подана по установленной форме (формату).
ПИСЬМО ФНС России от 20.03.2018 № ГД-4-11/5095@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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