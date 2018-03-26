В Волгограде склон набережной озеленят за пять миллионов рублей

Волгограде на работы по озеленению склона Набережной 62-й Армии потратят пять миллионов рублей. Газоном будет засеяна территория от улицы 7-й Гвардейской до Землянской.

Как сообщает РИА34 со ссылкой на сайт госзакупок, уже определен подрядчик. Работы до конца этого мая должен выполнить «Волгоградзеленхоз».

Сначала склон очистят от мусора, будет проведены работы по выкорчевыванию пней, а затем засеиваемую площадь закроют слоем плодородной почвы — черноземом, удобрят ее. И лишь потом посеют травяную смесь из тимофеевки, райграсса пастбищного, ежа сборного.

Поливать газон по условиям контракта будет этот же подрядчик до конца августа.