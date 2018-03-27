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В Левенцовке три дня будут отключать свет
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В Левенцовке три дня будут отключать свет 

Деловое сообщество 40 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В течение трех дней, с 28 по 30 марта, ростовский микрорайон Левенцовский ждет отключение электроэнергии. Как сообщают «Ростовские городские сети», это будет связано с проведением работ по исключению аварийных ситуаций.
В частности, завтра, 28 марта, с 8 до 16 часов будут обесточены дома по следующим адресам: улица Жданова 15, 15Б, 11; 9, 13 и 16. На следующий день, в эти же часы — улица Жданова 19, и 21В. И наконец в пятницу, 30 марта — дом №21 по улице Жданова и здание на улице Солженицына 24/23. В компании принесли извинения жителям микрорайона за возможные неудобства.
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