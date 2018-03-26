Удмуртия в минуту: повреждение газопровода и вещание «Звезды»

Ижевск. Удмуртия . Корреспонденты «Сусанина» по традиции вечером готовят для своих читателей видеообзор самых важных и интересных событиях минувшего дня.

Удмуртия в минуту: повреждение газопровода и вещание «Звезды»

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Возмещение убытков:

В Ижевске с застройщика жилого комплекса «Крымский» могут взыскать убытки, вызванные повреждением газопровода. Случай произошел в минувшие выходные в Ленинском районе города. Застройщик повредил трубу при строительных работах.

Места для больных:

Часть сарапульского тубдиспансера могут перенести в здание диспетчерского пункта скорой помощи. Сейчас специалисты просчитывают возможность размещения там двадцати койко-мест. По словам Александра Бречалова, содержать тубдиспансер в нынешнем состоянии нет смысла.

Новое жилье:

В Удмуртии с начала года построили 1963 квартиры. По площади вводимого жилья это почти на 18 процентов меньше показателя прошлого года. Тогда республика по количеству введенных квадратов занимала второе место в ПФО.

Взлом серверов:

Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц. Молодой человек получил доступ к данным городских и районных поликлиник Сарапула. Злоумышленнику грозит до 4 лет колонии.

Говорит «Звезда»:

Радио «Звезда» начало вещание в Ижевске на частоте 98,5 FM. В эфире можно услышать информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги, музыку 70-90-x годов, регулярные выпуски новостей и прогноза погоды.