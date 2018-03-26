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Удмуртия в минуту: повреждение газопровода и вещание «Звезды»
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Удмуртия в минуту: повреждение газопровода и вещание «Звезды» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции вечером готовят для своих читателей видеообзор самых важных и интересных событиях минувшего дня.
Удмуртия в минуту: повреждение газопровода и вещание «Звезды»
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Возмещение убытков:
В Ижевске с застройщика жилого комплекса «Крымский» могут взыскать убытки, вызванные повреждением газопровода. Случай произошел в минувшие выходные в Ленинском районе города. Застройщик повредил трубу при строительных работах.
Места для больных:
Часть сарапульского тубдиспансера могут перенести в здание диспетчерского пункта скорой помощи. Сейчас специалисты просчитывают возможность размещения там двадцати койко-мест. По словам Александра Бречалова, содержать тубдиспансер в нынешнем состоянии нет смысла.
Новое жилье:
В Удмуртии с начала года построили 1963 квартиры. По площади вводимого жилья это почти на 18 процентов меньше показателя прошлого года. Тогда республика по количеству введенных квадратов занимала второе место в ПФО.
Взлом серверов:
Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц. Молодой человек получил доступ к данным городских и районных поликлиник Сарапула. Злоумышленнику грозит до 4 лет колонии.
Говорит «Звезда»:
Радио «Звезда» начало вещание в Ижевске на частоте 98,5 FM. В эфире можно услышать информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги, музыку 70-90-x годов, регулярные выпуски новостей и прогноза погоды.
ИА «Сусанин»: последние новости
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