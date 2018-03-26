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Более 150 человек стали участниками «Ильинских чтений» в медцентре Щукина
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Более 150 человек стали участниками «Ильинских чтений» в медцентре Щукина 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени Бурназяна, который находится в Щукине, состоялась школа-конференция молодых ученых «Ильинские чтения», в которой приняли участие более 150 человек.
Мероприятие было приурочено к 90-летию академика РАН, доктора медицинских наук, профессора, почетного президента центра Леонида Андреевича Ильина.
— Сегодня я вижу задачу старшего поколения в том, чтобы создавать развивающую и обучающую среду, и в то же время от новых поколений ученых ждут, что они станут теми, кто поведет отечественную науку вперед с помощью новых технологий и новых идей. Сейчас мы с вами зажигаем огонь молодежного научного движения, и хочется пожелать, чтобы он горел у каждого из юных ученых так же долго, как огонь научного интереса, научного бескорыстия, служения обществу, который пронес через всю свою жизнь академик Ильин. То есть как минимум до 90 лет, — напутствовал слушателей генеральный директор ФМБЦ Александр Самойлов.
Слушатели конференции приняли участие в семинаре по интеллектуальной собственности, обсудили перспективы международного научного обмена с представителями Германского дома науки и инноваций в Москве, а затем продолжили работу в тематических секциях. (ео)
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