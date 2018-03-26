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На участке Новоостаповской улицы восстановили дорожное покрытие
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На участке Новоостаповской улицы восстановили дорожное покрытие 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Глубокие дорожные ямы оперативно заделали на проезжей части у дома № 5 по Новоостаповской улице после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Дениса Тушова.
«Замечание устранено, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — отмечается в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (вт)
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