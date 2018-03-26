Стойку с дорожным знаком в 3-м проезде Марьиной Рощи развернули в нормативное положение по просьбе местного жителя

Соответствующая просьба поступила от жителя района на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности устранены. Стойка с дорожным знаком «Выезд на дорогу с односторонним движением» развернута в нормативное положение и закреплена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

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