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Стойку с дорожным знаком в 3-м проезде Марьиной Рощи развернули в нормативное положение по просьбе местного жителя
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Стойку с дорожным знаком в 3-м проезде Марьиной Рощи развернули в нормативное положение по просьбе местного жителя 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Соответствующая просьба поступила от жителя района на портал «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Стойка с дорожным знаком «Выезд на дорогу с односторонним движением» развернута в нормативное положение и закреплена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (то)
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