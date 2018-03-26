Фифи вошли в Красную книгу

Московской области подготовили новую редакцию Красной книги, в которую вошло более 670 видов растений и животных.

Красная книга Московской области пополнилась новыми видами, среди них — птица фифи. Орнитолог Евгений Коблик рассказал, откуда в регионе появилась эта птица и каковы особенности этого вида.

— Фифи — это такой кулик, который живет в основном севернее Подмосковья. В Подмосковье он встречается на весеннем и осеннем пролете. Численность его в мире снижается, — отметил он.

Численность птиц уменьшается из-за разрушения и изменения привычной среды обитания — водно-болотных угодий.

Название свое птица получила из-за звуков, которые она издает при полете.