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Фифи вошли в Красную книгу
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Фифи вошли в Красную книгу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московской области подготовили новую редакцию Красной книги, в которую вошло более 670 видов растений и животных.
Красная книга Московской области пополнилась новыми видами, среди них — птица фифи. Орнитолог Евгений Коблик рассказал, откуда в регионе появилась эта птица и каковы особенности этого вида.
— Фифи — это такой кулик, который живет в основном севернее Подмосковья. В Подмосковье он встречается на весеннем и осеннем пролете. Численность его в мире снижается, — отметил он.
Численность птиц уменьшается из-за разрушения и изменения привычной среды обитания — водно-болотных угодий.
Название свое птица получила из-за звуков, которые она издает при полете.
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