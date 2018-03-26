Подмосковье вышло на I место по числу оформляемых онлайн ветсертификатов

Московская область оказалась лидером среди российских регионов по количеству оформленных в 2018 году в электронном виде ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин принял участие во Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока, который проходил в правительстве Москвы . Одной из главных тем на съезде стало внедрение электронной ветеринарной сертификации. С 1 июля 2018 года все пищевые предприятия должны оформлять документы в электронном виде.

«Согласно статистической информации Россельхознадзора, Московская область в 2018 году вышла на первое место по количеству оформляемых электронных ветеринарных сертификатов. Количество объектов в молочной отрасли, задействованных в электронной сертификации, составляет на сегодня 65%», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что система позволяет проследить путь продукции от фермы до полки магазина, делает процесс торговли прозрачным и упорядоченным, повышает уровень пищевой безопасности и сокращает трудозатраты контролирующих органов.

«На многих подмосковных предприятиях электронная сертификация внедрена уже в прошлом году, и мы делимся своим опытом с предприятиями других регионов», — пояснил министр.

По его словам, успехи после введения электронной ветеринарной сертификации на предприятиях можно оценить уже сейчас.

Кроме того, на мероприятие приехали представители предприятий молочной отрасли — фермерских хозяйств, молокоперерабатывающих предприятий, других операторов молочного рынка, региональных органов управления АПК субъектов Российской Федерации , органов законодательной и исполнительной власти.

В том числе в рамках съезда глава Минсельхозпрода Московской области отметил, что в Подмосковье уделяют пристальное внимание молочной отрасли, которая вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и всей страны.

Он также подчеркнул, что подмосковным переработчикам молока, формирующим спрос на отечественное молочное сырье, в области оказывается значительная государственная поддержка.