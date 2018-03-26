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Подмосковье вышло на I место по числу оформляемых онлайн ветсертификатов
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Подмосковье вышло на I место по числу оформляемых онлайн ветсертификатов 

РИАМО 39 минут назад
Московская область оказалась лидером среди российских регионов по количеству оформленных в 2018 году в электронном виде ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин принял участие во Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока, который проходил в правительстве Москвы. Одной из главных тем на съезде стало внедрение электронной ветеринарной сертификации. С 1 июля 2018 года все пищевые предприятия должны оформлять документы в электронном виде.
«Согласно статистической информации Россельхознадзора, Московская область в 2018 году вышла на первое место по количеству оформляемых электронных ветеринарных сертификатов. Количество объектов в молочной отрасли, задействованных в электронной сертификации, составляет на сегодня 65%», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Он подчеркнул, что система позволяет проследить путь продукции от фермы до полки магазина, делает процесс торговли прозрачным и упорядоченным, повышает уровень пищевой безопасности и сокращает трудозатраты контролирующих органов.
«На многих подмосковных предприятиях электронная сертификация внедрена уже в прошлом году, и мы делимся своим опытом с предприятиями других регионов», — пояснил министр.
По его словам, успехи после введения электронной ветеринарной сертификации на предприятиях можно оценить уже сейчас.
Кроме того, на мероприятие приехали представители предприятий молочной отрасли — фермерских хозяйств, молокоперерабатывающих предприятий, других операторов молочного рынка, региональных органов управления АПК субъектов Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти.
Также в ходе съезда выступили представители Совета Федерации, Госдумы, министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, Минпромторга России, Роспотребнадзора, Минздрава России.
В том числе в рамках съезда глава Минсельхозпрода Московской области отметил, что в Подмосковье уделяют пристальное внимание молочной отрасли, которая вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и всей страны.
Он также подчеркнул, что подмосковным переработчикам молока, формирующим спрос на отечественное молочное сырье, в области оказывается значительная государственная поддержка.
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