Около 9 тыс. дорожных ям устранили в Москве с начала года

Около 9 тыс. ям устранено на дорогах столицы с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления по текущему ремонту дорог ГБУ «Автомобильные дороги» Вадим Драничников.

«С начала года на столичных дорогах было устранено порядка 9 тыс. локальных разрушений, что почти в два раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. Сам по себе ямочный ремонт — это временная мера, которая помогает избежать аварийных ситуаций на дорогах. Ямы образуются из-за природных факторов, а также автомобильной нагрузки», — сказал В. Драничников.

По его словам, примерно половина заявок о ямах на дорогах поступает с портала «Наш город».