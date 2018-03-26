Генетики сомневаются в существовании татаро-монгольского ига

Исследование генетиков пока не завершено, так что, вполне возможно, оно еще принесет ученым (и всем нам заодно) немало сюрпризов.

Столичные генетики разбираются в загадочном преступлении 800-летней давности и задаются вопросом: «А было ли татаро-монгольское иго?» О помощи в «следствии» москвичей попросили археологи из Ярославля и их коллеги из Института археологии РАН . Во время раскопок на территории, которую в начале XIII века занимал Детинец (так называли центральную часть многих древнерусских городов), ученые наткнулись на странную картину:

— Город на тот момент был небольшой, — рассказывает заведующий Лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ Харис Мустафин, — но практически все его население, по крайней мере, богатая верхушка, оказалось перебито. По некоторым признакам, странная эта бойня произошла в начале зимы, и только по весне кто-то предал их всех земле. Но самое странное, что в хрониках XIII века никаких событий, связанных с чьим-либо набегом или нашествием на Ярославль, нет. В это время на Русь хаживал Батый, но нигде не зафиксировано, что он брал и Ярославль. Аномально и то, что в почти десятке массовых захоронений (есть и одиночные, например, ювелир, погибший прямо в своей мастерской) практически не встречаются простолюдины: полегли женщины в мехах и украшениях, дорого одетые дети и старики, дружинники. Ощущение, что вырезали всю верхушку города и их охрану, но при этом нападавшие оставили мертвым их ценности.

Всю эту резню можно было бы списать на княжескую междоусобицу, но, во-первых, о ней тоже нет ни слова ни в одной летописи, а во-вторых, после таких разборок людей хоронили сразу, а не спустя несколько месяцев. Следов мора и эпидемий тоже не выявлено. В общем, археологи, наткнувшиеся на странные могильники, попросили генетиков ответить на вопрос «Кто все эти люди?»:

— Нам нужно было узнать, кто они по национальности, откуда происходили предки погибших, — объясняет Мустафин. — Так уж получилось, что в России никто, кроме нас, не занимается такого рода исследованиями, так как это чрезвычайно сложная задача. До сих пор считалось, что в средней полосе настолько сложные климатические условия и агрессивные грунты, что ДНК там долго не сохраняется. Мы научились ее выделять и считывать информацию о предках людей, умерших много-много веков назад. По сути, это информация, сопоставимая с той, которую можно получить сейчас у ныне живущих.

Для изучения москвичам предоставили образцы, взятые, в основном, от мужчин, так как было важно понять, найдется ли среди них хотя бы один выходец из монголо-татар. Если дружина оказывала сопротивление кому-то из Орды, хотя бы один погибший со стороны нападавших, да был бы.

— Ни одного, — разводит руками генетик. — Есть выходцы из славян, пришедших когда-то на Русь с юго-запада; есть потомки немцев и балтов; есть люди, чьи предки были скандинавами; ювелир, похоже, был из башкир; а мужчина, который предположительно являлся священнослужителем — с Балкан… В общем, мы видим картину, очень напоминающую ту, что фиксируется и в нынешнем Ярославле. За одним исключением. Примерно треть современных ярославцев — потомки исконного населения России, которое проживало в лесной части Северной Евразии — это вся северная лесистая часть страны, Урал и тайга — огромнейшая территория волго-уральского региона, покрытая лесами. В средневековом Ярославле мы потомков этих людей не обнаружили. Сейчас мы предпринимаем усилия, чтобы получить археологические останки из курганов в окрестностях города, возможно, хотя бы там мы найдем коренных, так сказать, русаков. Пока же есть гипотеза, что многие средневековые города на Руси строили пришлые — люди, которые поднимались по рекам и на стрелках строили крепость, оставляя в ней дружину. Потом эта крепость разрасталась за счет торговцев, ремесленников, священнослужителей, формировавших некую этнически-культурную общность, которая до какого-то времени довольно сильно отличалась от местного населения. Потом, конечно, неизбежно происходило смешение, но XIII век тем и интересен, что это самое начало государственности, и еще видна разница между местным населением и теми, кто начал образовывать города.

СТРАННОЕ ИГО Что же касается воинов Золотой Орды, то их, по мнению Мустафина, скорее всего, в средневековом Ярославле и не окажется:

— Наши коллеги из четырех российских центров, занимающихся популяционной генетикой, проводили комплексное исследование на территории Евразии — смотрели распределение монгольских генов. Так вот, признаки монгольского генотипа на территории от востока до Урала наблюдаются у 3 процентов современного населения, от Урала до Волги — у 0,2 процента, а после Волги на европейской части — напрочь отсутствуют. Иными словами, то, что мы знаем о татаро-монгольском иге со школьных лет, несколько отличается от того, что было на самом деле. В разных летописных источниках нашло отражение существование некой огромной империи, которая вела войны, совершала нашествия, обладала армией, но вот что касается национальной принадлежности ее воинов… Тут начинаются вопросы. Например, среди тех, кто дошел до Прибалтики, монголоидов не было. В Венгрии были бои с ордынцами — опять, монголов не находят…

Да и иго, по словам генетика, было какое-то странное:

— Судите сами: налог с населения берут всего десятину (был бы у нас сейчас такой налог, страна бы процветала!), каждого 10-го из деревни «поработители» призывают в свою армию на профессиональную службу (фактически доверяя им свою жизнь), параллельно идет расцвет христианских монастырей и православия на Руси. Можно это назвать игом? Или когда к нам с Запада никто практически сунуться не мог. Вернее, поползновения рыцарей были (известное Ледовое побоище, например), но в большинстве случаев, когда они узнавали, что нам на подмогу идет татарская конница, рыцари разворачивались и шли назад, потому противостоять мобильным конникам в своем тяжелом вооружении они просто не могли. Все мы учились в школе и читали про 300 лет рабства, но когда начинаешь изучать первоисточники и разбираться — не выходит каменный цветок.

Многие первоисточники, к слову, сейчас в свободном доступе для всех желающих. Несколько лет назад силами энтузиастов начали издавать и выкладывать в сеть документы, которые находились вне широкого научного обращения в силу их исключительной редкости и древности:

— Речь о 40-томном Лицевом летописном своде XVI века — истории Руси, написанной русскими книжниками времен Ивана Грозного , — объясняет Мустафин. — Это документы из императорской книжной палаты, чудом сохранившиеся. Познакомиться со сканами этого поистине народного издания (на проект не ушло ни копейки бюджетных денег) можно на akteon-elib.ru. Кстати, иллюстрировали эти книги те же самые мастера, которые расписывали соборы Московского кремля… Так вот, там — совершенно другая история, в которой нет и следа какого-то ига. Была огромная армия, которая стояла где-то в степях, и в ней, наряду с жесткой дисциплиной, царила абсолютная национальная толерантность. Летопись, например, описывает случай, когда два молодых воина — тверской и московский княжичи, находясь в Ставке, начали бороться, и в раже первый убил второго. Это повлекло за собой серьезные разбирательства: был суд праведный, пишет летописец, и виновного наказали строго. Причем судьями были наиболее уважаемых люди самой разной этнической принадлежности, которые все решили по справедливости. Не странно ли? Кстати, китайские первоисточники описывают Чингисхана голубоглазым человеком с окладистой русой бородой. Тоже, знаете ли, штрих. Что же касается понятия ига, то оно стало доминировать в нашей истории благодаря усилиям немецких ученых, наводнивших страну при бироновщине. Ломоносов, кстати, бился с ними по этому вопросу на смерть, но на историческом заседании Академии наук, где он и его соратники пытались отстоять русскую историю и самобытность народа, они, увы, оказались в меньшинстве.

Впрочем, исследование генетиков пока не завершено, так что, вполне возможно, оно еще принесет ученым (и всем нам заодно) немало сюрпризов.

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