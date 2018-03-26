Ещё
Бездомные животные снова стали проблемой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бездомные животные снова стали проблемой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Трагедия с молодым человеком, который погиб, защищая женщину от бродячих псов, взбудоражила общество. Эксперты на круглом столе в эфире сетевого вещания «ВМ» обсудили, возможно ли решить проблему бродячих животных в столице.
В Москве с 2000 года действует программа регулирования численности бездомных животных. Из столичного бюджета выделяются средства на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в городских приютах. По данным председателя Комиссии по экологической политике Мосгордумы депутата Зои Зотовой, город ежегодно тратит на это 650–900 млн рублей.
— Если вы увидели бездомное животное, надо позвонить в управу и сделать заявку по телефону, по ней выедет бригада из трех человек: ветеринар, ловец собак и водитель, — пояснила депутат. — Собака будет отправлена на стерилизацию и вакцинацию, затем — в карантин и приют.
— За 20 лет Москва сделала огромный шаг вперед и может быть ориентиром для других регионов, — считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.
Ветеринарный врач, депутат муниципального округа «Тверской» Денис Середа рассказал, что у общественности сейчас нет рычагов контроля в отношении руководства приютов.
— Нет биологов, специалистов по зоогигиене, которые имели бы право не только прийти в частный приют, но и, если увидят неудовлетворительное, жестокое содержание животных, передать тендер другому, — говорит Середа.
Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев предложил обязательно ставить в приютах видеокамеры, чтобы знать, что там на самом деле происходит.
По мнению экспертов, собак необходимо регистрировать и чипировать, но для этого нужен работающий федеральный закон «Об ответственном отношении к животным». Нужна развернутая законодательная система, которая будет полностью регулировать содержание животных: от поводков до налогов.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле «Руки-базуки» идет на поправку после болезни Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы229
В МИД РФ отреагировали на решение Запада324
Мировые державы объявили доллару бойкот50
17 стран высылают российских дипломатов697
У Украины заканчивается газ85
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение