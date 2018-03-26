Бездомные животные снова стали проблемой

Трагедия с молодым человеком, который погиб, защищая женщину от бродячих псов, взбудоражила общество. Эксперты на круглом столе в эфире сетевого вещания «ВМ» обсудили, возможно ли решить проблему бродячих животных в столице.

Москве с 2000 года действует программа регулирования численности бездомных животных. Из столичного бюджета выделяются средства на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в городских приютах. По данным председателя Комиссии по экологической политике Мосгордумы депутата Зои Зотовой, город ежегодно тратит на это 650–900 млн рублей.

— Если вы увидели бездомное животное, надо позвонить в управу и сделать заявку по телефону, по ней выедет бригада из трех человек: ветеринар, ловец собак и водитель, — пояснила депутат. — Собака будет отправлена на стерилизацию и вакцинацию, затем — в карантин и приют.

— За 20 лет Москва сделала огромный шаг вперед и может быть ориентиром для других регионов, — считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Ветеринарный врач, депутат муниципального округа «Тверской» Денис Середа рассказал, что у общественности сейчас нет рычагов контроля в отношении руководства приютов.

— Нет биологов, специалистов по зоогигиене, которые имели бы право не только прийти в частный приют, но и, если увидят неудовлетворительное, жестокое содержание животных, передать тендер другому, — говорит Середа.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев предложил обязательно ставить в приютах видеокамеры, чтобы знать, что там на самом деле происходит.

По мнению экспертов, собак необходимо регистрировать и чипировать, но для этого нужен работающий федеральный закон «Об ответственном отношении к животным». Нужна развернутая законодательная система, которая будет полностью регулировать содержание животных: от поводков до налогов.