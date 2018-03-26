«Швабе» протестировал новый астрономический комплекс

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех протестировал новый комплекс астрономического оборудования «ТАЛ-Вега» с дистанционным управлением и функцией создания видеороликов в технике Time-lapse. Система будет использоваться в рамках учебной программы общеобразовательных учреждений. Выпуск опытной партии продукции запланирован на осень текущего года.

Многофункциональный комплекс для изучения астрономии разработан в Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) холдинга «Швабе». Система в автоматическом режиме находит и идентифицирует небесные объекты, выводя их изображение и координаты на установленный в школьной аудитории внешний экран и мобильные устройства с помощью Wi-Fi. В настоящее время комплекс готовят к внедрению в общеобразовательные учреждения.

«Разработка прошла весь цикл приемо-сдаточных испытаний, включая статические и динамические нагрузки, проверку работоспособности в различных климатических средах, в том числе в естественных природных условиях с перепадом температур и атмосферного давления. В настоящее время мы ведем работу по адаптации и внедрению астрономического комплекса в учебных заведениях Новосибирска , в частности, идут консультации с педагогическим составом Аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка. По итогам работы преподаватели представят разработчикам свои рекомендации по улучшению программного обеспечения системы, что соответствует принципам японской стратегии «кайдзен», которая сегодня активно реализуется на нашем предприятии», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин

В основе комплекса «ТАЛ-Вега» используется высококачественный телескоп-рефрактор ТАЛ-75R, комплектующие элементы и программное обеспечение — все разработаны инженерами НПЗ. Аппарат оснащен блоком слежения, модулем отображения, пультом дистанционного управления, видеонасадкой и другими устройствами. Система позволяет вести визуальное наблюдение звезд, планет и их спутников при увеличении от 30 до 150 крат, а также создавать фотографии и видеоролики с разрешением 1280х720 HD в режиме замедленной съемки Time-lapse, сохраняя в базе данных 42 тыс. объектов.

Использование прибора в начальной и средней школе обеспечит более глубокое усвоение теоретических знаний, способствует наработке навыков ориентирования по звездному небу, поиска и распознавания небесных тел.