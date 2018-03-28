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«Швабе» показал новинки на выставке «Охота и рыболовство-2018»
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«Швабе» показал новинки на выставке «Охота и рыболовство-2018» 

Ростех 28 марта 2018
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал широкий ассортимент оптических приборов на 32-й весенней специализированной выставке «Охота и рыболовство-2018» в Санкт-Петербурге. Наибольшее внимание посетители мероприятия проявили к ночной технике.
На выставке «Охота и рыболовство-2018» Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга «Швабе» показал более 30 единиц различной продукции. В ассортименте НПЗ можно было увидеть дневные оптические и коллиматорные прицелы, а также ночную и тепловизионную технику.
«В Северо-Западном федеральном округе России у нас выстроены прочные и взаимовыгодные отношения с ключевыми игроками охотничьего рынка. На выставке «Охота и рыболовство» мы продемонстрировали партнерам свои новинки, получили отзывы о продукции от конечных потребителей. В 2018 году повышенным вниманием со стороны посетителей мероприятия пользовалась наша ночная техника. Охота в темное время суток набирает популярность в регионе», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.
Ночные прицелы серии ПН23 хорошо известны российскому охотничьему сообществу. Они обладают прочным металлическим корпусом, высокой ударной устойчивостью на крупном калибре и хорошей видимостью цели в ночных условиях на дистанции до 500 метров.
На выставке «Охота и рыболовство-2018» состоялась премьера линейки дневных оптических прицелов, которую планируется запустить в серийное производство на НПЗ в середине 2018 года. Приборы ПО4х24П и ПО6х36П отличает быстросъемный кронштейн, низкая установка на оружии, регулируемая подсветка сетки, разнообразие прицельных марок и конкурентная цена. Новинки, устанавливающиеся на планку Picatinny, демонстрировались на мероприятии на макетах оружия. Представители охотничьего сообщества могли наглядно оценить вкладку и эргономику новых изделий.
Помимо этого, на выставке НПЗ впервые показал коллиматорный прицел ПКУ-2 PRO. Это профессиональная версия коллиматорного прицела ПКУ-2 Hunter, отличающаяся более низким значением параллакса, увеличенным расходом выверки и улучшенной геометрией точки. Новинка предназначена для спортсменов, охотников и представителей правоохранительных органов.
Выставка «Охота и рыболовство-2018» проходила с 22 по 25 марта на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». За четыре дня мероприятие посетили более 50 тысяч человек.
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