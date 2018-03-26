Ответ по огромным лужам на новой дороге в Стригино: «Все по проекту»

Мобильный репортер Виктор Ворошилов прислал в NN.ru запись с регистратора автомобиля его поездки по новой дороге из Стригино. По пути ему пришлось объезжать огромные замерзшие лужи — в такой каток превратилась оттаявшая днем вода.

Редакция обратилась в ГКУ НО «ГУАД», чтобы узнать, почему не работает ливневка и вода скапливается в низинах.

Все работы по строительству трассы, в том числе и устройство дождевой канализации, выполнялись строго в соответствии с документацией, которая прошла госэкспертизу и получила положительную оценку, ответили в организации.

Построенную ливневку во время приемки подвергли даже гидравлическим испытаниям, которые показали ее работоспособность. Что касается луж — это естественный процесс, который носит локальный характер и вообще скоро закончится.

— В связи с недавним (двадцатые числа марта) наступлением периода появления положительных значений температуры, происходит процесс оттаивания и замораживания водных масс, который приводит к кратковременному и локальному по местоположению застаиванию водно-снежных масс, — говорится в письме. — В рамках зимнего содержания дороги проводится работа по ликвидации снежно-ледяных отложений.