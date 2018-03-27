Завтра отправьте декларацию и оплатите налог

28.03.2018 плательщикам налога 25 главы НК РФ предстоит целый комплекс мероприятий.

Так, отчитаться перед ИФНС и оплатить налог за 2017 год обязаны:

компании на ОСН; «спецрежимные» предприятия, получившие дивиденды или доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Компаниям, отчитывающимся ежеквартально, пришло время оплатить третий ежемесячный авансовый перевод за первый квартал 2018 года.

Юрлицам, рассчитывающимся ежемесячными авансами из фактической прибыли:

осуществить авансовую оплату налога за февраль 2018 года; сдать декларацию за февраль текущего года;

При наличии выплат доходов иностранным организациям — подготовить и отправить расчет за февраль 2018.

О том, как заполнить декларацию и исполнить обязанность по оплате — читайте в нашей статье.