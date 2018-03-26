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В Вешняках продолжается благотворительный сбор вещей
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В Вешняках продолжается благотворительный сбор вещей 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Напомним, что акцию «Добрые вещи» начали в экоцентре «Экошкола Кусково» ГПБУ «Мосприрода» ещё в прошлом году. Тогда жители района оказали столь отзывчивы, что сроки сбора пришлось продлить.
В «Экошколе Кусково» собирают одежду и обувь, игрушки, постельные принадлежности, технику, канцелярские товары, средства личной гигиены и другие вещи, полезные в повседневной жизни. До тридцатого апреля все желающие смогут помочь нуждающимся людям — социально незащищенным пенсионерам, детям-сиротам, малоимущим, людям с ограниченными возможностями здоровья. Вещи принимают в пункте по РСО (раздельному сбору отходов) в «Экошколе Кусково» по адресу: 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1. По телефону 8 (495) 370-07-50 можно узнать более подробную информацию.
Организаторы обращают внимание, что вещи принимают чистыми и без грубых дефектов, а средства личной гигиены и постельные принадлежности — только новыми.
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