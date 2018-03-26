Великобритания начала арест подозрительных российских активов

Великобритании выдано несколько ордеров на арест имущества неизвестного происхождения, принадлежащего российским гражданам. Об этом заявил в понедельник, 26 марта, министр обороны страны Гэвин Уильямсон Таллине , передает Delfi.

Глава ведомства отвечал на вопрос, какие реальные шаги намереваются предпринять британские власти в отношении подозрительных российских активов. «В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы (…) Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения», — заявил он.

Уильямсон добавил, что касающийся таких активов закон недавно вступил в силу. «Наша цель — обеспечить учет любых необъяснимых активов и принять необходимые меры для их устранения», — сказал он.

Как передает ТАСС, в 2018 году в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах». Он с 31 января дает возможность британским судам направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders). Госорганы же в случае возникновения вопросов могут требовать объяснений о происхождении средств от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тысяч фунтов (71 тысяча долларов), а также соответствующих счетов.

В случае, если владелец не сможет дать разъяснений, на его собственность будет наложен арест. Новые правила распространяются и на «политически значимых лиц», отмечает агентство.