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АО «Транснефть — Приволга» приняло участие в международной экологической акции «Час Земли»
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АО «Транснефть — Приволга» приняло участие в международной экологической акции «Час Земли» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Ровно на час погасла подсветка офисов аппарата управления, Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ). На линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях была отключена подсветка административно-бытовых корпусов.
В своей деятельности АО «Транснефть — Приволга» стремится привлечь внимание к необходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам. Ежегодно проводятся мероприятия по поддержанию системы экологического и энергетического менеджмента на уровне, соответствующем высоким стандартам.
Текущий год объявлен в организациях ПАО «Транснефть» Годом энергосбережения. Основная цель — снижение потребления энергоресурсов, сокращение затрат на потребление электроэнергии путем внедрения в производство менее энергоемкого оборудования и альтернативных источников энергии. Своим участием в международной акции «Час земли» АО «Транснефть — Приволга» проявило неравнодушное отношение к вопросам экологической безопасности и сбережения энергоресурсов.
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