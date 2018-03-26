АО «Транснефть — Приволга» приняло участие в международной экологической акции «Час Земли»

Ровно на час погасла подсветка офисов аппарата управления, Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ). На линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях была отключена подсветка административно-бытовых корпусов.

В своей деятельности АО «Транснефть — Приволга» стремится привлечь внимание к необходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам. Ежегодно проводятся мероприятия по поддержанию системы экологического и энергетического менеджмента на уровне, соответствующем высоким стандартам.