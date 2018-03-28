Студенты кафедры «Трубопроводный транспорт» СамГТУ получили возможность изучать основные элементы и принцип действия оборудования на современных 3D-моделях. Главными консультантами в разработке дизайн-проекта для новой аудитории факультета стали специалисты отдела главного механика АО «Транснефть — Приволга». Трехмерные модели облегчают изучение и понимание функционирования агрегатов, установок и других объектов нефтепровода. В лекционном кабинете установлены макеты механо-технологического оборудования. Объемная инфографика «Технологическая схема НПС» подробно объясняет принцип работы нефтеперекачивающей станции. В аудитории полностью заменена мебель и сделан ремонт. Благотворительную финансовую помощь на модернизацию кабинета оказала АО «Транснефть — Приволга».
"АО «Транснефть — Приволга» очень верно расставила акценты в своей работе с ВУЗом. Общество не просто оказывает финансовую помощь, но и принимает активное участие в учебно-педагогическом процессе. Компания курирует студентов, выявляет самых одаренных, выплачивает дополнительную стипендию и по окончании университета предоставляет рабочие места по специальности" — поясняет декан нефтетехнологического факультета СамГТУ Владимир Тян.
С 2001 года между АО «Транснефть — Приволга» и СамГТУ заключен договор о сотрудничестве. Общество оказывает целевое финансирование и курирует кафедру «Трубопроводный транспорт» нефтетехнологичекого факультета. За эти годы на кафедре при финансовой поддержке АО «Транснефть — Приволга» отремонтированы лекционные и компьютерные аудитории. Создана корпоративная аудитория ПАО «Транснефть», оснащенная аудио и видео — комплексом для дистанционного обучения студентов и специалистов дочерних обществ. Открыт учебно-методический центр для практических занятий по рабочим профессиям. В учебные классы закуплены современная оргтехника, лабораторное оборудование, макеты, учебные пособия, тренажеры и методическая литература. АО «Транснефть — Приволга» планирует к началу следующего учебного года оказать содействие в создании второй тематической аудитории «Эксплуатация и методы ремонта магистральных трубопроводов».