Ещё
Павильон «Макет Москвы» закроют на две недели для модернизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павильон «Макет Москвы» закроют на две недели для модернизации 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Макет был открыт в сентябре 2017 года.
Со 2 по 16 апреля павильон «Макет Москвы» будет закрыт для проведения работ по модернизации выставочного пространства.
— В связи с пожеланиями посетителей увеличить обзор макета со всех сторон, принято решение перенести видеостену в другую часть павильона, тем самым улучшив обзор градостроительного макета с балкона, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
В ходе работ также планируется обустроить интерактивную фотогалерею с объектами макета с различными режимами освещения.
Отмечается, что каждый месяц павильон посещают свыше 11 тысяч жителей и гостей столицы, а с момента открытия его увидели более 70 тысяч человек.
Макет площадью 369 квадратных метров изображает 19 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами в масштабе 1:400, передает «Интерфакс».
МЕЖДУ ТЕМ  Москвичи вновь увидят макет первого искусственного спутника
Вечерняя Москва: последние новости
Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле «Руки-базуки» идет на поправку после болезни Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы231
В МИД РФ отреагировали на решение Запада328
Мировые державы объявили доллару бойкот50
17 стран высылают российских дипломатов700
США заявили о владениях на Луне94
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение