Павильон «Макет Москвы» закроют на две недели для модернизации

Макет был открыт в сентябре 2017 года.

Со 2 по 16 апреля павильон «Макет Москвы» будет закрыт для проведения работ по модернизации выставочного пространства.

— В связи с пожеланиями посетителей увеличить обзор макета со всех сторон, принято решение перенести видеостену в другую часть павильона, тем самым улучшив обзор градостроительного макета с балкона, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин

В ходе работ также планируется обустроить интерактивную фотогалерею с объектами макета с различными режимами освещения.

Отмечается, что каждый месяц павильон посещают свыше 11 тысяч жителей и гостей столицы, а с момента открытия его увидели более 70 тысяч человек.

Макет площадью 369 квадратных метров изображает 19 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами в масштабе 1:400, передает «Интерфакс»

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