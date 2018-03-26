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В Оренбурге разработают программу по развитию электротранспорта
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В Оренбурге разработают программу по развитию электротранспорта 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Совещание по развитию горэлектротранспорта сегодня провел Юрий Берг. Глава региона отметил, что на долю трамваев и троллейбусов приходится от 25% до 40% внутригородских перевозок, поэтому устойчивая и эффективная деятельность горэлектротранспорта в значительной степени влияет на социальную обстановку в городах области.
Главам муниципальных образований он поручил разработать концепцит развития этого вида транспорта. Наработки войдут в итоговый документ.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Оренбурге прошло первое заседание экспертной группы по совершенствованию работы системы общественного транспорта. Ее возглавила министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова. Эксперты обсудили вопросв, которые требуют первоочередного решения. Следующее заседание состоится в апреле, администрация Оренбурга должна представить проект стратегии разивтия транспорта в городе
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