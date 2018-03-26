Один из руководителей Новороссийской таможни оказался под следствием

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Уголовное дело возбуждено в отношении 52-летнего сотрудника Новороссийской таможни. Он возглавляет отдел эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры.

Преступление было совершено в рамках выполнения госконтракта. Он был заключен 13 ноября прошлого года с компанией ООО «Обсидиан». Организация должна была провести капитальный ремонт фасада здания Новороссийской таможни.

Подрядчик нарушил несколько пунктов контракта и не соблюдал техническую документацию.

Начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Новороссийской таможни прекрасно знал об этом, но предложил директору подрядной организации уладить проблему мирным путем.

Руководитель пообещал не предпринимать никаких мер и не требовать устранения нарушений за вознаграждение.

8 января текущего года работник таможни получил через посредника 50 тысяч рублей.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ

Интересно отметить, что спустя несколько дней, 13 января появилась информация о задержании сотрудниками УФСБ заместителя начальника все той же Новороссийской таможни. Речь шла о Дмитрии Михайлове , который возглавляет тыловую службу. Добавим, что отдел эксплуатации и ремонта объектов инфраструктуры как раз находится в ведении Михайлова.

В пресс-службе Южного таможенного управления сообщали, что в отношении Михайлова проводится внутренняя проверка. На протяжении долгого периода времени он отсутствовал на рабочем месте. Есть сведения, что по документам он числился на больничном. Согласно открытым данным Михайлов остается действующим сотрудником Новороссийской таможни.

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О принятии каких-либо процессуальных решений в отношении него силовые структуры не сообщали.

Возможно, он сотрудничает с правоохранительными органами , предоставляя информацию, имеющею важное значение для раскрытия более серьезных коррупционных схем.

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Ранее уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу и посредничества было возбуждено в отношении представителей ООО «Обсидиан».

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«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.