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ОНФ требует ликвидировать незаконную свалку в Подмосковье
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ОНФ требует ликвидировать незаконную свалку в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ после жалобы местных жителей проинспектировали незаконно разработанный песчаный карьер в Сергиево-Посадском районе, сообщается на официальном сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Удалось установить, что свалка в песчаном карьере около деревни Зубцово незаконная.
Арендатор земельных участков начал свозить туда необеззараженные жидкие бытовые отходы.
"Из-за того что карьер не оборудован для приема таких отходов, существует опасность, что вредные вещества могут попасть в близлежащие водоемы и грунтовые воды, что может вызвать серьезные заболевания и эпидемии у местного населения. Сейчас в карьере держится стойкий неприятный запах. Страшно подумать, что станет с ближайшими населенными пунктами, когда температура повысится и ветер изменит свое направление", — отметил координатор проекта Дмитрий Миронов.
Он также сообщил, что это не единственное правонарушение со стороны арендаторов в районе деревни Зубцово. «Собственник трех участков сдал их в аренду, после чего арендатор, не имея на то основания, добывал там песок на сумму, явно исчисляемую миллионами рублей», — отметил координатор центра.
По итогам рейда эксперты ОНФ направили обращения в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет, Росприродназор, Рослесхоз и в Россельхознадзор
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