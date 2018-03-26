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Жители Нальчика проголосовали за ремонт фонтана в Атажукинском саду
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Жители Нальчика проголосовали за ремонт фонтана в Атажукинском саду 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Жители Нальчика проголосовали за ремонт фонтана на центральной аллее Атажукинского сада по федеральной программе «Формирования современной городской среды».
В голосовании приняли участие 9364 человек, почти 53 процента горожан высказались за ремонт фонтана на центральной аллее Атажукинского сада и благоустройство территории вокруг него. В течение года там будет создано современное и комфортное общественное пространство, сообщается на сайте мэрии.
Всего в рейтинговое голосование было включено четыре объекта. Помимо фонтана это сквер напротив главного учебного корпуса КБГУ, сквер на пересечении улиц Мальбахова и Комарова, а также сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Осетинской.
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