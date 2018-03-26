В Мордовии упразднят девять малосоставных судов

В том числе прекратят работу: Атюрьевский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Кадошкинский, Кочкуровский, Старошайговский и Теньгушевский суды. Население не должно ощутить изменений, так как в районах будут созданы судебные присутствия. Судьи и работники судебных аппаратов останутся на своих местах.

Также во время встречи председатель Верховного суда заявил о необходимости увеличения штатной численности мировых судей Октябрьского района Саранска

Помимо перечисленных вопросов, обсуждалось подготовка проектно-сметной документации и начало строительства нового здания Верховного суда республики.