В Ижевске сотруднику полиции пришлось застрелить взбесившегося ротвейлера

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске застрелили взбесившегося ротвейлера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в дежурную часть 26 марта около 13:18. Женщина, проживающая в одном из домов по улице Буммашевская, сообщили, что их собака ведет себя агрессивно, бросается на людей.

На место происшествия выехал ближайший экипаж. Собаку еле удерживали двое мужчин — отец и сын. Инспектору патрульно-постовой службы, с разрешения хозяев, пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное.

На место также приехала «скорая помощь», которая при осмотре сына хозяина обнаружила поверхностные укусы. От госпитализации мужчина отказался.

Известно, что ротвейлеру было 10 лет, у него были все документы, в том числе о прививках. Со слов хозяина раньше он не проявлял агрессии.

В настоящее время собака направлена в ветеринарную клинику для исследования на предмет исключения возможных заболеваний.