Илон Маск начнет продавать каменный аналог Lego для создания скульптур и зданий

Предприниматель Илон Маск анонсировал новую продукцию от компании The Boring Company, которая работает над подземными тоннелями для решения проблемы пробок. В ближайшее время The Boring Company выпустит специальные кирпичи, с помощью которых можно будет создавать скульптуры и здания.

Для производства кирпичей с замковым соединением Маск хочет использовать породу, которую The Boring Company будет добывать во время работы в тоннелях. По словам предпринимателя, компания будет продавать кирпичи в натуральную величину. Планируется, что они смогут выдержать сейсмические нагрузки в Калифорнии.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. — Elon Musk (@elonmusk) 26 марта 2018 г.

По словам Маска, первый набор будет посвящен древнему Египту : пирамидам, Сфинксу и храму Гора в Эдфу. Предприниматель пообещал, что поверхность кирпичей будет качественно обработана, что позволит двоим клиентам компании примерно за день построить внешние стены небольшого дома.

В конце января Илон Маск показал в своем Instagram «самый безопасный в мире огнемет» от The Boring Company, а также открыл предзаказ на гаджет. Лишь за полтора дня компания таким образом привлекла $3,5 млн, а уже к 1 февраля огнеметы закончились.

