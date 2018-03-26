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Илон Маск начнет продавать каменный аналог Lego для создания скульптур и зданий
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Илон Маск начнет продавать каменный аналог Lego для создания скульптур и зданий 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Илон Маск. Фото: Francois Mori/AP/TASS
Предприниматель Илон Маск анонсировал новую продукцию от компании The Boring Company, которая работает над подземными тоннелями для решения проблемы пробок. В ближайшее время The Boring Company выпустит специальные кирпичи, с помощью которых можно будет создавать скульптуры и здания.
Для производства кирпичей с замковым соединением Маск хочет использовать породу, которую The Boring Company будет добывать во время работы в тоннелях. По словам предпринимателя, компания будет продавать кирпичи в натуральную величину. Планируется, что они смогут выдержать сейсмические нагрузки в Калифорнии.
New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. — Elon Musk (@elonmusk) 26 марта 2018 г.
По словам Маска, первый набор будет посвящен древнему Египту: пирамидам, Сфинксу и храму Гора в Эдфу. Предприниматель пообещал, что поверхность кирпичей будет качественно обработана, что позволит двоим клиентам компании примерно за день построить внешние стены небольшого дома.
В конце января Илон Маск показал в своем Instagram «самый безопасный в мире огнемет» от The Boring Company, а также открыл предзаказ на гаджет. Лишь за полтора дня компания таким образом привлекла $3,5 млн, а уже к 1 февраля огнеметы закончились.
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Илон Маск распродал все «самые безопасные в мире огнеметы». The Boring Company за пять дней заработала $10 млн  А на прошлой неделе глава SpaceX и Tesla удалил страницы компаний в социальной сети Facebook. Так Илон Маск отреагировал на призыв сооснователя WhatsApp отказаться от социальной сети и предложение одного из пользователей Twitter.
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